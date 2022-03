Dương Minh Tuyền livestream: 'Tôi vẫn sống'

"Tôi trực ở đơn vị không thấy có cán bộ nào báo cáo về sự việc này. Tuyền chuyển xuống mở quán ăn và sinh sống ở phường Vân Dương, Bắc Ninh 4 năm nay rồi", lãnh đạo Công an phường Kinh Bắc thông tin.

Lãnh đạo Công an phường Vân Dương, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, đây là tin đồn sai sự thật.

Your browser does not support the video tag.

Clip Dương Minh Tuyền khẳng định mình còn sống

Dương Minh Tuyền (36 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), còn được gọi là "thánh chửi". Người này từng dính tiền án, tiền sự khi bị TAND thành phố Bắc Ninh tuyên phạt 32 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản.