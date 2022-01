Dương Mịch khoe dáng quyến rũ tuổi 35 khi làm mẫu nội y

Dương Mịch thời gian qua tập trung phát triển sự nghiệp với tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Trong danh sách "10 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc" công bố hồi tháng 8, nữ diễn viên đứng vị trí thứ 4. Cô cũng là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 100 triệu người theo dõi.

Việc tập trung nhiều cho sự nghiệp khiến nữ diễn viên ít có thời gian bên con. Dương Mịch chủ yếu làm việc ở Trung Quốc, còn con gái sống cùng gia đình nội tại Hong Kong. Tài tử gạo cội Lưu Đan - cha chồng cũ của nữ diễn viên cách đây không lâu tiết lộ với truyền thông Dương Mịch hơn một năm qua chưa gặp con. Phát ngôn này khiến Hoa đán 8x bị dư luận chỉ trích là người mẹ vô trách nhiệm, vì tham vọng sự nghiệp bỏ quên con gái.

Clip Dương Mịch chụp ảnh nội y

Thúy Ngọc