Dương Mịch được cứu

Trong đó, tỷ suất xem trung bình của phim vào ngày đầu tiên đạt 1,9%, chỉ sau 10 phút phim đạt mốc rating 2%, thời điểm cao nhất đạt 2,6%. Đến ngày thứ hai phát sóng, phim đạt 2,8%. Các chỉ số về độ thảo luận, độ hot trên các trang thống kê Maoyan, iQiYi đều tăng nhanh, đạt kỷ lục trong năm 2025.

Ngày 15/8, trang 163 đưa tin bộ phim Sinh vạn vật do Dương Mịch, Tần Hải Lộ, Âu Hào đóng chính lên sóng trên kênh CCTV8 Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã có những thành tích mở màn khả quan.

Bên cạnh đó, nội dung phim Sinh vạn vật và diễn xuất của Dương Mịch đều được đánh giá tốt. Bộ phim mở đầu với cảnh hôn lễ của đại tiểu thư Ninh Tú Tú (Dương Mịch). Tuy nhiên, một nhóm thổ phỉ đã bắt cóc Ninh Tú Tú để đòi tiền chuộc. Cha của cô vì không muốn bỏ tiền chuộc con gái, nên đã để em gái Ninh Tô Tô gả thay.

Khi Ninh Tú Tú trốn thoát trở về, cô nhận ra bản thân đã bị gia đình bỏ rơi, em gái thay mình kết hôn với người mà cô yêu suốt nhiều năm. Quá đau đớn, Ninh Tú Tú quyết định cắt đứt với gia đình, tự quyết định gả cho Phong Đại Cước (Âu Hào).

Sinh vạn vật được đánh giá có cảnh quay đẹp, sản xuất chỉn chu, dàn diễn viên diễn xuất đồng đều, kịch bản hấp dẫn. Các nghệ sĩ kỳ cựu như Nghê Đại Hồng, Tần Hải Lộ, Lâm Vĩnh Kiện đều tỏa sáng trong các cảnh quay.