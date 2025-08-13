Đường mía hay siro ngô tốt cho sức khỏe hơn

Đường mía (sucrose) có nguồn gốc từ cây mía hoặc củ cải đường, gồm 50% glucose và 50% fructose. Trong khi đó, siro ngô hàm lượng fructose cao (HFCS) được sản xuất từ tinh bột ngô, chuyển hóa một phần glucose thành fructose, tạo tỉ lệ gần giống đường mía.

Loại HFCS phổ biến trong nước giải khát (HFCS-55) chứa khoảng 55% fructose và 45% glucose. Sự chênh lệch nhỏ này gần như không tạo khác biệt trong quá trình cơ thể chuyển hóa.

Tiến sĩ Kimber Stanhope, nhà nghiên cứu dinh dưỡng tại Đại học California, Davis (Mỹ), cho biết: “Về mặt sinh học, cơ thể xử lý fructose từ đường mía và từ HFCS theo cách giống nhau. Điều quan trọng không phải loại nào mà là lượng tiêu thụ”.

Dù một số dạng đường mía ít tinh chế chứa khoáng chất vi lượng như kali, magiê, nhưng hàm lượng rất thấp, không tạo lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Ảnh hưởng đến sức khỏe: Giống nhau và phụ thuộc liều lượng