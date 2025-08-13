Đường mía hay siro ngô tốt cho sức khỏe hơn

Cùng thành phần, khác nguồn gốc
Đường mía (sucrose) có nguồn gốc từ cây mía hoặc củ cải đường, gồm 50% glucose và 50% fructose. Trong khi đó, siro ngô hàm lượng fructose cao (HFCS) được sản xuất từ tinh bột ngô, chuyển hóa một phần glucose thành fructose, tạo tỉ lệ gần giống đường mía.
Loại HFCS phổ biến trong nước giải khát (HFCS-55) chứa khoảng 55% fructose và 45% glucose. Sự chênh lệch nhỏ này gần như không tạo khác biệt trong quá trình cơ thể chuyển hóa.
Tiến sĩ Kimber Stanhope, nhà nghiên cứu dinh dưỡng tại Đại học California, Davis (Mỹ), cho biết: “Về mặt sinh học, cơ thể xử lý fructose từ đường mía và từ HFCS theo cách giống nhau. Điều quan trọng không phải loại nào mà là lượng tiêu thụ”.
Dù một số dạng đường mía ít tinh chế chứa khoáng chất vi lượng như kali, magiê, nhưng hàm lượng rất thấp, không tạo lợi ích đáng kể cho sức khỏe.
Ảnh hưởng đến sức khỏe: Giống nhau và phụ thuộc liều lượng
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ quá mức cả đường mía và HFCS đều có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, gan nhiễm mỡ, kháng insulin, bệnh tim và rối loạn mỡ máu.
TS. Barry Popkin, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ), nhận định: “Không có bằng chứng thuyết phục rằng HFCS tệ hơn đường mía. Vấn đề lớn nhất là tổng lượng đường bổ sung trong chế độ ăn”.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo giới hạn lượng đường bổ sung dưới 6% tổng năng lượng hằng ngày, tương đương khoảng 25g đối với phụ nữ và 36g đối với nam giới.
Nguồn đường bổ sung phổ biến gồm: đồ uống có đường, bánh kẹo, ngũ cốc chế biến sẵn, nước sốt công nghiệp, và cả những loại đường được cho là “lành mạnh” hơn như mật ong hay agave. Khi dùng quá nhiều, chúng vẫn gây tác hại tương tự.
Lời khuyên thực tế từ chuyên gia
Các chuyên gia nhất trí rằng thay vì loay hoay chọn giữa đường mía và HFCS, bạn nên tập trung giảm tổng lượng đường bổ sung. Điều này mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt hơn bất kỳ sự thay thế nào giữa hai loại.
Stanhope nhấn mạnh: “Cắt giảm đồ uống ngọt và thực phẩm chế biến sẵn là cách hiệu quả nhất để giảm đường bổ sung. Khi đã giảm lượng tổng thể, nguồn gốc đường trở nên ít quan trọng hơn”.
Ngoài ra, đọc kỹ nhãn dinh dưỡng để phát hiện đường “ẩn” trong thực phẩm, đôi khi xuất hiện dưới nhiều tên khác như maltose, dextrose, hay syrup, cũng là bước cần thiết để kiểm soát lượng tiêu thụ.
Cuối cùng, chế độ ăn cân bằng, ưu tiên rau củ, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc sẽ giúp duy trì sức khỏe chuyển hóa, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến đường.