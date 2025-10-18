Đường đi dòng tiền trái phiếu của Novaland: Truy vết số tiền 1.500 tỷ từ một phụ nữ

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công khai kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giai đoạn 1/1/2015 đến 30/6/2023.

Với 18 Tổ chức phát hành (TCPH) thuộc nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con, thanh tra xác định trong giai đoạn trên đã phát hành thành công 131 mã TPDN. Các mã có kỳ hạn 1-5 năm, với tổng giá trị là 67.100 tỷ đồng.

Ngoại trừ 22 mã trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 13.500 tỷ đồng đã tất toán, còn lại 109 mã trị giá 53.500 tỷ đồng có mục đích phát hành để tăng vốn vào doanh nghiệp khác; mua phần vốn góp; thanh toán các hợp đồng góp vốn; nhận chuyển nhượng dự án bất động sản; cơ cấu lại khoản nợ.

Ảnh: NVL

Đường đi của dòng tiền

Theo kết luận thanh tra, đến thời điểm 30/6/2023, tại 18 tổ chức phát hành còn 59 mã TPDN đang lưu hành với tổng giá trị 34.835 tỷ đồng. Trong đó có 2 tổ chức phát hành nợ quá hạn với cả gốc và lãi trái phiếu, 4 tổ chức nợ quá hạn lãi. Tổng số tiền nợ gốc, lãi quá hạn là 5.528 tỷ đồng.

Riêng tại Tập đoàn Novaland, TTCP chỉ ra rằng, đơn vị này đã phát hành và sử dụng 1.500 tỷ đồng từ nguồn TPDN với mục đích tăng vốn vào công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng.

Sau đó Công ty Khải Hưng sử dụng để nhận chuyển nhượng 99,9% vốn (tương đương khoảng 1.843 tỷ đồng) vốn điều lệ thuộc sở hữu của bà Võ Thị Kim Khoa tại Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim.

Tuy nhiên, qua kiểm tra dòng tiền tại một số ngân hàng cho thấy, phần vốn góp của bà Khoa tại Công ty Thế Kỷ Hoàng Kim không tồn tại trong thực tế do phần lớn đã được chuyển đi trong cùng ngày.

Sau khi Tập đoàn Novaland chuyển 1.500 tỷ đồng từ nguồn tiền TPDN cho Công ty Khải Hưng, công ty này đã chuyển 1.500 tỷ đồng và 400 tỷ đồng từ nguồn khác cho bà Khoa vào tài khoản cá nhân để thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng phần vốn của bà Khoa sở hữu tại Công ty Thế Kỷ Hoàng Kim.