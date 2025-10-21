Đường đi dòng tiền 'bẩn' 14 tỷ USD Bitcoin của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi

Ngày 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thông báo đã tịch thu 127.271 Bitcoin, tương đương gần 14 tỷ USD theo tỷ giá hiện nay, từ Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia.

Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử DOJ, đánh dấu bước ngoặt trong cách các cơ quan pháp luật xử lý tội phạm tài chính xuyên quốc gia trong kỷ nguyên blockchain.

Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố Quận Đông New York, Chen Zhi – quốc tịch Campuchia, gốc Hoa – bị truy tố về âm mưu lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, vận hành các “trại lừa đảo” cưỡng bức lao động tại Campuchia.

Hàng nghìn lao động bị buôn bán từ nhiều nước, bị giam trong các khu phức hợp kín tường rào, dây thép gai, buộc phải điều hành các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa kiểu "mổ lợn" (pig butchering).

Các công tố viên cho biết, Prince Group chỉ là vỏ bọc cho một “đế chế tội phạm mạng công nghiệp”. Dưới sự chỉ đạo của Chen, hàng trăm người bị ép vận hành “phone farms” – hệ thống gọi điện tự động dùng hàng triệu số điện thoại để lừa đảo.

Chen thậm chí còn lưu trữ hình ảnh, tài liệu về các vụ tra tấn, đánh đập, và trực tiếp ra lệnh trừng phạt những người “gây rối”, với chỉ thị "không được đánh chết”.

Mạng lưới công ty vỏ bọc và “đế chế ngầm” của Chen Zhi

Điều tra của OFAC (Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ) phát hiện Prince Group đã xây dựng một mạng lưới hơn 100 pháp nhân ở nhiều quốc gia, phần lớn là công ty không có hoạt động thực tế.

Các doanh nghiệp này được lập ra để chuyển dòng tiền, mua bất động sản, đầu tư tài chính hoặc điều hành các “trung tâm lừa đảo” dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.

Nhiều trợ lý thân cận của Chen – như Guy Chhay, Ing Dara, Zhu Zhongbiao (“Jack Zhu”) và Karen Chen - giữ vai trò giám đốc hoặc chủ sở hữu danh nghĩa tại các công ty này, chịu trách nhiệm thay mặt Chen điều phối giao dịch ngân hàng, quản lý tài khoản và chuyển khoản quốc tế.