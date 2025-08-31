Đường đến trường ‘vừa đi, vừa ngã’ của giáo viên cắm bản ở Điện Biên

Không riêng gì cô Hà, cô Quàng Thị Thắm cũng từng “nếm trải” hiểm nguy. Trên đường đến điểm bản Nậm Nhừ 3, cô ngã xe, đầu gối sưng to, tràn dịch khớp, và phải nhờ đồng nghiệp cõng lên lớp.

Hay như bà Lò Thị Thỏa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Nhừ, từng mất hơn 3 giờ mới về tới nhà sau buổi tan lớp, dù quãng đường chỉ hơn 10km.

“Chỉ hơn 10km mà đi như hàng trăm cây số. Đường nhầy nhụa, khó đi, trời tối, rừng im phăng phắc. Có lúc chỉ còn biết nổ máy lấy đà, rồi cứ thế mà đi. Không ai đếm nổi những vết trầy xước trên tay các cô giáo. Nhưng mỗi vết trầy là một lời hứa. Hứa với bản làng. Hứa với lũ trẻ thơ dại chờ cô trong lớp học tranh tre nứa lá. Hứa với bản thân rằng mình sẽ không lùi bước”, bà Thỏa kể tiếp.