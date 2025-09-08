Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài

Clip các cháu bé sau khi được giải cứu

Tối 8/8, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia do một đối tượng người Trung Quốc tên Wang (chưa rõ lai lịch) cầm đầu.

Cơ quan công an lên kế hoạch triệt phá đường dây mang thai hộ. Ảnh: A.H.

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và sử dụng công nghệ cao nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và các nền tảng viễn thông để tuyển mộ phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mang thai hộ rồi bán trẻ sơ sinh ra nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng 5 - Cục CSHS đã phát hiện đường dây hoạt động rầm rộ trên mạng xã hội. Các trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ trong nhiều ngày liên tục và xác định được nhiều đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây.