Đường dây đánh bạc gần 88 ngàn tỷ đồng được triệt phá như thế nào?

Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho biết, phải mất nhiều tháng để Ban chuyên án cũng như các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án điều tra, tìm hiểu, thu thập chứng cứ và lên phương án bắt giữ các đối tượng... Và yếu tố quan trọng nhất để có thể triệt phá được đường dây này là cơ quan Công an phải thu thập được các chứng cứ điện tử từ các trang web các đối tượng dùng để đánh bạc.

Theo đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh là Trưởng ban chuyên án; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn và Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh là Phó Trưởng ban chuyên án.

Theo đó, vào chiều ngày 1/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ được đối tượng Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý đang lẩn trốn tại quận 7. Đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet có giao dịch lên đến hơn 3,8 tỷ USD, tương đương gần 88.000 tỷ đồng mà Công an TP Hồ Chí Minh lập chuyên án đấu tranh.

Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, khám xét nơi ở của những người có liên quan, thu giữ lượng tang vật rất lớn.

Ngay tối ngày 4/11, Ban chuyên án đã ra quân với 11 tổ trinh sát, với gần 300 cán bộ chiến sĩ nhưng lại nhận được thông tin một trong hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com tạm ngưng 1 tuần không tổ chức đánh bạc và có hai đối tượng (Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân) tính mua vé máy bay chạy trốn qua Thái Lan. Do đó, Ban chuyên án phải chuyển phương án 2, cho rút và ém quân cả đêm.

Ngay sau đó, Ban chuyên án lại nhận được thông tin lúc 13h ngày hôm đó, các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc nên ngay trong chiều 5/11 Ban chuyên án đã quyết định đồng loạt ra quân bắt và tạm giữ 59 đối tượng.

Đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố bị can 39 đối tượng (hơn 10 đối tượng tổ chức, còn lại là con bạc) và mới đây bắt tạm giam thêm 4 đối tượng (trong đó có hai đối tượng cầm đầu vừa bắt giữ ngày 1/12). Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý thêm các đối tượng đánh bạc khác.