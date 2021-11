Đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ đồng được thiết lập như thế nào?

* Trước đó, chỉ trong 1 ngày (28-10), Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục triệt phá thêm đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thứ 2, phương thủ đoạn giống như nhóm đối tượng Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên) dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet sử dụng tiền điện tử.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, qúa trình thu thập tài liệu đấu tranh chuyên án đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do đối tượng Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà Miên), trú tại quận Long Biên cầm đầu, cán bộ điều tra của Cục tiếp tục phát hiện 1 đường dây tổ chức đánh bạc khác của Nguyễn Văn Dương trên trang https://arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech Cộng đồng) có phương thức thủ đoạn tương tự. Do đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương.

Ngày 28-10, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã đồng loạt triệu tập, khám xét các đối tượng trong chuyên án gồm: Nguyễn Văn Dương (SN 1994), Trịnh Hoài Thu (SN 2000), cùng trú tại quận Long Biên; Nguyễn Thị Hằng (SN 1990), Nguyễn Hữu Phúc (SN 1985), Ninh Quý Thịnh (SN 1998), cùng trú tại huyện Hoài Đức; Nguyễn Quốc Anh (SN 1982), Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1993), cùng trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Trần Tuyết Trinh (SN 1998), cùng trú tại huyện Gia Lâm. Kết quả đấu tranh các đối tượng đã khai nhận hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Quá trình thu thập tài liệu đến nay, Cơ quan Công an xác định, đường dây này có hơn 1.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://arenacsn88.com.