Đường dây đánh bạc 30 ngàn tỷ tung chiêu dụ người chơi: ‘Thua chúng tôi bù’

Hôm nay (3/11) Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet.



Đường dây đánh bạc trực tuyến này do Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, ở Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.



Ngoài Hà, Cơ quan điều tra còn khám xét khẩn cấp và triệu tập 16 người khác để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Theo kết quả điều tra ban đầu, Hà cùng Bùi Hoàng Sơn (trú tại quận Cầu Giấy) cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua game bài Baccarat, dùng tiền điện tử quy ra Euro để đánh bạc.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Đỗ Ngọc Hà. Ảnh: Công an cung cấp

Hà lập trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt ở nước ngoài. Các con bạc dùng tiền điện tử kỹ thuật số đặt cược trên trang web trung gian dựa trên kết quả nhà cái Evolution.



Đến ngày 4/1, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web trung gian và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Để thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol, với lời dụ “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.



Tài liệu điều tra xác định, có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản.



Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4 đến nay khoảng hơn 1,1 tỉ Euro (tương đương khoảng 30 ngàn tỷ đồng).



Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện 1 đường dây tổ chức đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương (SN 1994, ở Hải Dương) cầm đầu với phương thức thủ đoạn tương tự.



Ngoài Dương, Cơ quan điều tra đã đồng loạt triệu tập, khám xét 7 người khác, thu giữ 12 xe ôtô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỉ đồng, 104 lượng vàng SJC...



Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, đường dây đánh bạc này có hơn 1.000 tài khoản tham gia chơi đánh bạc trực tuyến.



Theo Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), hai đường dây đánh bạc kể trên vận hành chuyên nghiệp, có đông đối tượng tham gia, có sự phân công vai trò rõ ràng do đối tượng trong đường dây đánh bạc có tiền án tiền sự về cờ bạc và am hiểu về công nghệ, tiền điện tử.



Hai đường dây đánh bạc trực tuyến này hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội và vươn “vòi bạch tuộc” ra cả các tỉnh thành khác trong thời gian dài.



Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.