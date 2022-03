Đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng núp bóng công ty nước sạch

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô lớn. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

250 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Lực lượng cảnh sát huy động trên 250 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP Hà Nội), thị xã Đông Triều, Quảng Yên và huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh).