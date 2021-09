Dưỡng da tại gia đạt chuẩn spa

Thả mình trong bồn tắm pha sữa dê hoặc muối Epsom, hoa hồng, dầu dừa, baking soda…: Thả mình ngâm trong bồn tắm với một trong những nguyên liệu trên trong 10 phút mỗi tuần da bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. Sau khi ngâm mình, bạn dùng khăn bông thấm nhẹ rồi bôi sữa dưỡng ẩm giúp tái tạo làn da.

Tẩy tế bào chết toàn thân đơn giản và hiệu quảbằng hỗn hợp tự pha chế, gồm: 1chén muối biển + 45ml tinh dầu (quả hạnh, oliu hoặc nho) + 30 ml dấm trắng (để làm cân bằng độ pH của làn da). Xoa hỗn hợp và massage toàn thân trong 10 phút, sau đó tắm sạch bình thường và kết thúc quy trình bằng việc thoa kem dưỡng ẩm toàn thân có chứa hydroxyl axit. Mỗi tháng chỉ cần thực hiện tối đa 2 lần là được.

Không quên đôi bàn tay:Bộ phận này cần được chăm sóc đặc biệt vì bởi tần suất tiếp xúc trực tiếp nhiều và thời gian lão hoá nhanh hơn. Ngoài việc bôi kem dưỡng ẩm tay đồng thời massage trong 10 phút trước khi ngủ, mỗi tuần bạn nên sử dụng các loại kem có chứa dioic axit hoặc glycolic axit "đắp mặt nạ" cho đôi tay để hạn chế tối đa các vết thâm cũng như nếp nhăn xuất hiện trên đôi tay.

