Đường cong nóng bỏng của gái 2 con Elly Trần

Năm 2015, chỉ sau khi sinh bé trai thứ hai 1 tháng, Elly Trần đã tái xuất với vóc dáng thon gọn như thời con gái. Tuy nhiên nhiều năm nay, ngoại hình của Elly Trần liên tục có sự thay đổi khiến cô vướng phải nhiều nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy vậy nhưng Elly Trần chưa bao giờ lên tiếng khẳng định điều này.

Hiện tại cô cũng ít tham gia các hoạt động của làng giải trí hơn để dành thời gian chăm sóc hai con và tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Thỉnh thoảng, Elly Trần đảm nhận vai trò MC cho một số chương trình giải trí hay xuất hiện trên những gameshow truyền hình.

MV 'Chưa hề dừng lại' của Elly Trần

Phương Linh

Ảnh: FBNV