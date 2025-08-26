'Đường cong mềm mại' trong thiết kế tổ ấm đa thế hệ ở Bảo Lộc

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất rộng 408m2

Nằm trên khu đất rộng 408m2, ngôi nhà nổi bật với quy mô 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, là nơi quây quần của gia đình ba thế hệ. Thông thường, nhà nhiều tầng thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cũng như sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Nhận thấy rõ điều đó, các kiến trúc sư đã chọn giải pháp táo bạo: đưa ánh sáng, cây xanh và những đường cong mềm mại vào mọi chi tiết để tạo sự kết nối cả về không gian lẫn cảm xúc.

Tầng hầm được lên ý tưởng với các hoạ tiết cong mềm mại

Tầng hầm là khu vực dễ bị coi là tối tăm và tù túng nay lại trở thành điểm độc đáo. Những hoạ tiết đường cong trên sàn kết hợp với khoảng thông tầng cho phép ánh sáng tràn xuống, tạo nên không gian thoáng đãng. Cầu thang cũng được mở rộng hơn bình thường và được biến một phần thành góc sinh hoạt chung, khơi gợi cảm giác ấm cúng và chào đón ngay từ lối trở về.