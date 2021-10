Đường cong cực phẩm của 'bom sex' làm người tình điệp viên 007

Từng đóng nhiều phim nhưng chỉ khi được chọn làm người tình màn ảnh của James Bond trong No Time To Die, Ana de Armas mới được chú ý trên toàn cầu. Cô là nữ diễn viên Latin thứ 2 sau Talisa Soto được chọn vào vai Bondgirl.

Trước khi hẹn hò với tài tử Ben Affleck 1 thời gian, nữ diễn viên từng kết hôn nhưng chỉ duy trì cuộc hôn nhân sau 2 năm rồi ly dị vào năm 2013, khi mới có 25 tuổi.

Ana de Armas là diễn viên Cuba nổi tiếng nhất Hollywood hiện tại khi góp mặt trong hàng loạt bom tấn như No Time To Die, Knives Out, Blade Runner 2049....

Trailer 'No Time To Die' - phim sẽ công chiếu toàn cầu từ 8/10/2021

An Na