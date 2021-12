Đường có liên quan như thế nào đến bệnh ung thư?

Your browser does not support the audio element.

Glucid/ Carbohydrate hay được gọi là các chất bột đường gồm các loại lương thực (staple), đường (sugars) và chất xơ (fiber). Căn cứ vào số phân tử đường người ta phân glucid thành 3 loại đường chính gồm: đường đơn (có 1 phân tử đường), đường oligo (2-10 phân tử đường), đường đa phân tử (>10 phân tử).

Đường đơn: 3 loại phổ biến gồm: glucose, fructose, galactose. Trong đó, glucose là đường được hấp thu trực tiếp vào máu bởi vậy chỉ số đường huyết tăng nhanh và cao sau khi sử dụng. Đại diện cho nhóm này là một số hoa quả chín hoặc có trong rau. Nhóm fructose có nhiều trong một số hoa quả (táo, lê,…) hoặc mật ong, hấp thu chậm hơn so với glucose, do vậy nên khả năng tăng đường huyết chậm hơn so với glucose. Về galactose, có thể gặp trong các chế phẩm sữa.