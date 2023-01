Dương Cẩm Lynh nói gì về clip bị chặn đường đòi nợ?

Sáng 9/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh diễn viên Dương Cẩm Lynh bị một người phụ nữ chặn đường đòi nợ.

Trong clip, người phụ nữ tiết lộ cho Dương Cẩm Lynh mượn tiền làm ăn, không lấy lãi. Người này cũng nói trong clip việc nữ diễn viên hứa trả tiền trong vòng 1 tháng, nhưng sau đó liên tục xin khất nợ từ 3 tháng, 6 tháng.