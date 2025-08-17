Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh bày tỏ bức xúc khi liên tục trong 2 năm gần đây bản thân phải đối mặt với những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ, cáo buộc cô liên quan đến đường dây bán dâm. Theo nữ diễn viên, các thông tin lan truyền trên mạng thường bị thêu dệt, phóng đại và gán ghép một cách thiếu cơ sở, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

"Tôi không hiểu mục đích của họ là gì, cũng không biết mình đã làm phiền ai để bị đối xử như vậy. Cuộc sống vốn đã nhiều lo toan, nay lại thêm những lời dạy dỗ vô cớ.

Tôi luôn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho bản thân và trân trọng mọi may mắn có thể tạo ra giá trị cho đời. Được mọi người yêu thương, quan tâm là niềm hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng thấy áy náy vì người thân, bạn bè phải chịu phiền toái từ những việc không đáng có này. Tôi thật sự không hiểu, việc hạ bệ và phán xét người khác có thể mang lại niềm vui cho họ đến mức nào", diễn viên bày tỏ.