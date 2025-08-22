Dương Cẩm Lynh bức xúc lên tiếng trước tin đồn thất thiệt

Thông qua trang cá nhân, diễn viên Dương Cẩm Lynh đăng tải bài viết dài, chia sẻ về những tin đồn thất thiệt liên quan đến mình. Dựa trên ảnh chụp màn hình mà cô đăng tải, một số người đã nhắn tin cho những người quen của sao nữ 8X, đồn rằng cô liên quan đến đường dây nhạy cảm. Chính điều đó khiến bà mẹ 2 con phải lên tiếng đính chính.

Dương Cẩm Lynh nói suốt 2 năm qua, cô liên tục nhận những tin nhắn, lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Người đẹp 8X cho biết đã bị thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều. Cô bộc bạch: “Một chuyện sai của tôi có thể hóa thành trăm chuyện. Tôi không hiểu mục đích của họ là gì, cũng không biết mình đã làm phiền ai để bị đối xử như vậy”.

Sao nữ 8X khẳng định luôn chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tự lo cho bản thân và trân trọng những may mắn để tạo ra những giá trị cho đời. Với cô, việc được khán giả yêu thương, quan tâm đã là niềm hạnh phúc. Điều khiến Dương Cẩm Lynh trăn trở, áy náy là việc người thân, bạn bè phải chịu phiền toái từ những việc không đáng có. “Tôi thật sự không hiểu việc hạ bệ và phán xét người khác có thể mang lại niềm vui cho họ đến mức nào”, cô bức xúc.