Đuổi vợ xong thấy bố vợ dắt con gái về, chàng rể đắc ý lên mặt, nhưng 'kế hiểm' sau đó của ông mới làm anh ta ê chề

Em ghét nhất chồng em ở cái tính ham tụ tập bia rượu. Một tháng tính ra không mấy ngày anh ấy không uống. Chán ra quán thì lại kéo bạn về nhà bắt vợ nấu nướng phục vụ. Chồng em coi đó là bổn phận, nghĩa vụ 1 người vợ phải làm. Ăn xong bạn bè anh nhấc mông về, có hôm say còn nôn ọe ra nhà chỉ mình em dọn còn chồng cơm no rượu say rồi thì lăn ra ngủ. Cũng vì việc này mà hai đứa cãi vã không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên dù nói thế nào chồng em cũng không bao giờ nhận sai. Thậm chí anh còn tuyên bố rằng làm vợ anh ấy em buộc phải chấp nhận còn không cứ việc giải tán".



Bài chia sẻ của người vợ

Người vợ này kể, từ ngày kết hôn, chưa bao giờ cô có cảm giác được chồng chia sẻ những lo toan trong cuộc sống. Điều này khiến cô mệt mỏi, cuộc hôn nhân giống như 1 gánh nặng. Chồng cô lúc nào cũng bàng quan vô trách nhiệm. Anh chỉ cần biết đi làm về là vợ phải có cơm dẻo canh ngọt cho chồng. Anh ốm, cô phải cơm bưng nước rót phục vụ, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm vợ hiền nhưng khi cô ốm anh lại để mặc vợ.