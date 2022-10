Được vệ sĩ hộ tống đi diễn trong đêm nhạc tái xuất, Jack bị nhận xét tiêu cực

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, Jack xuất hiện với thân hình ngày càng ốm, có lẽ trong thời gian qua, anh đã giảm cân khá nhiều. Vì thế nên cũng làm cho những đường nét trên gương mặt có đôi chút khác biệt.

Đáng chú ý, Jack không di chuyển một cách đơn độc mà "tháp tùng" nam ca sĩ từng bước đi chính là dàn vệ sĩ đông đảo. Việc thuê quá đông vệ sĩ theo chân mình vào trong sân khấu cũng khiến không ít cộng đồng mạng cảm thấy như Jack hoàn toàn bị lu mờ.

Thậm chí, xuất hiện ý kiến ví von nam ca sĩ như đang bị "vệ sĩ áp giải" đúng hơn là đi theo để bảo vệ sự an toàn.