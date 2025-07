Được và mất của Jack sau họp báo gây bão dư luận

Khán giả cũng chỉ ra những hành động cho thấy Jack chủ động chăm sóc, chu cấp cho bé Sol. Theo mẹ của Jack, ngoài tiền chu cấp hàng tháng, gia đình Jack thông qua một người trung gian cho Thiên An vay tiền. Có lúc số tiền chuyển vào tài khoản Thiên An là 100 triệu đồng/lần giao dịch. Đây là chi tiết quan trọng khiến nhiều người "quay xe" với nam ca sĩ. Trước đó, thông tin chỉ chu cấp 5 triệu đồng/tháng khiến Jack bị gán cho biệt danh không mấy hay ho.

"Có giấy tờ, tin nhắn chứng minh cụ thể nhưng mọi người vẫn không hiểu cho Jack, cố tình lái câu chuyện sang chê bai ngoại hình của anh và mẹ. Đó là biểu hiện của thiếu văn minh", "Nếu Jack nói sai, Thiên An chắc chắn phải phản bác lại ngay chứ không khóa bình luận và trốn tránh như hiện tại", "Im lặng cũng bị chỉ trích, lên tiếng cũng bị chê, biết sống sao cho vừa", khán giả bênh vực Jack.

Chi tiết gia đình Jack nói về cái Tết không dám ra đường, không có tiếng cười cũng lấy được sự thương cảm từ phía người hâm mộ.

Nhiều khán giả cảm thông với Jack sau cuộc họp báo.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Jack không đáng mặt đàn ông khi chĩa búa rìu dư luận về phía Thiên An. Mẹ Jack không nêu cụ thể lý do, chỉ nhấn mạnh rằng Thiên An biết lý do vì sao cô không thể trở thành "con dâu và người vợ trong gia đình".

Phát ngôn úp mở như vậy đẩy Thiên An vào thế khó, thậm chí tạo ra định kiến với một câu chuyện không rõ ràng. Ngoài ra, Jack chưa thể xóa bỏ định kiến của khán giả về anh chỉ sau một buổi họp báo. Cộng đồng mạng chỉ trích Jack thiếu trách nhiệm khi để mẹ ruột phải lên tiếng thay.

Vụ ồn ào của Jack cũng khiến dư luận lo lắng bởi người chịu ảnh hưởng nặng nề là bé Sol - con của Jack và Thiên An. "Tôi nghĩ câu chuyện này nên ngừng xuất hiện trên mạng xã hội. Trẻ em bị bố mẹ lấy ra làm truyền thông. Chuyện gia đình kể khổ tốt nhất không nên tung hê lên mạng để ảnh hưởng tới nhiều người", khán giả Thảo Phạm bình luận.