Được nhân dân tin tưởng, gửi gắm là hạnh phúc của bộ đội

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần đã chủ động các phương án, kế hoạch, chỉ đạo các Quân khu 5, 7, 9 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tăng cường phòng, chống dịch và tham gia giúp dân thu hoạch, vận chuyển, góp phần duy trì chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng nông sản...

Ngay trong tuần sau, khoảng 1.000 quân nhân sẽ vào TPHCM và các tỉnh phía nam chống dịch. Thiếu tướng Lê Hồng Dũng cho biết việc tổ chức phục vụ, bảo đảm hậu cần trong các khu cách ly, bệnh viện dã chiến đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất.

Về công tác quân nhu, trong mọi tình huống, cấp độ dịch, đều phải có kế hoạch, phương án chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn, chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh.

Theo đó, việc tạo nguồn lương thực, thực phẩm được bảo đảm từ hai nguồn, do các đơn vị cung ứng từ tăng gia sản xuất và hợp đồng với nhà cung cấp có đủ điều kiện, tổ chức giao, nhận an toàn, chất lượng. Bên cạnh đó, việc bảo đảm trang bị, dụng cụ cấp dưỡng nhà ăn, nhà bếp, công tác bảo đảm quân, tư trang cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch được thực hiện kịp thời, chủ động, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.