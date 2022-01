Được Ngọc Sơn đỡ đầu, giọng hát Hồ Văn Cường ra sao khi tái xuất?

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, Hồ Văn Cường xuất hiện với diện mạo chỉn chu và đầy chững chạc với trang phục vest lịch sự. Nam ca sĩ cũng đã gửi đến khán giả ca khúc được rất nhiều người yêu mến thông qua giọng hát của mình, chính là ca khúc Bà Năm.

Đứng trên sân khấu, Hồ Văn Cường không còn là một cậu nhóc rụt rè, e thẹn nữa mà thay vào đó khán giả vô cùng bất ngờ khi từ cách nói chuyện, giao lưu và trình diễn trên sân khấu của Hồ Văn Cường vô cùng trưởng thành và trau chuốt.