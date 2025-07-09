Được lãnh đạo nhờ đứng tên, cựu cán bộ Văn phòng UBND Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất

Ngày 6-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (SN 1975, cựu cán bộ công chức Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) 14 năm tù; vợ là Trần Kim Tuyến (SN 1982) 3 năm tù, cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" sau 2 ngày xét xử.

Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. (nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng) và bà L.T.Q. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án trên địa bàn.