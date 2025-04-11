Được kỳ vọng giành vương miện, Bảo Ngọc chuẩn bị gì để đến với Miss World?

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 73. Từ khi công bố, hành trình của nàng hậu nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Hai tháng qua, người đẹp dành tâm huyết cho phần thi "Dự án nhân ái" - hạng mục quan trọng nhất của Miss World. Cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, hỗ trợ người dân khó khăn ở nhiều địa phương.

Sau nhiều ngày ấp ủ, nàng hậu vừa công bố dự án nhân ái sẽ mang tới đấu trường sắc đẹp này. Dự án của nàng hậu có tên "Trao quyền thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu" (Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway - VYCEP).