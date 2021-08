Được gái trẻ tỏ tình, 2 chàng bộ đội đáp lễ nhìn cưng xỉu

Điển hình mới đây, tài khoản có tên Mắt Một Mí đã đăng tải clip cực hài hước. Trong video lan truyền, khi nhìn thấy 2 chàng lính đang kéo xe rau củ phát cho người dân, nữ chính đã gửi lời động viên: "Các anh ơi giữ gìn sức khỏe nha".

Nhưng chẳng hiểu có phải phấn khích quá hay không, cô gái lập tức tỏ tình: "I love you" (tạm dịch: "Em yêu anh").

Được một cô gái lạ bày tỏ tình cảm, 2 chàng trai có cách đáp lại siêu đáng yêu. Ban đầu chỉ là vẫy tay chào lại, sau đó một anh chàng còn mạnh dạn làm động tác "bắn tim" rồi tiếp tục làm nhiệm vụ.