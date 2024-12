Được fangirl hỏi về thời tiết ngày diễn ra concert Anh trai vượt ngàn chông gai, chuyên gia khí tượng có phản ứng bất ngờ

Trước câu hỏi về tình hình thời tiết trong đêm diễn ra ra concert Anh trai vượt ngàn chông gai của một bạn khán giả, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cũng đã có cách hồi đáp khiến tất cả bất ngờ. Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, Concert 2 “Anh trai vượt ngàn chông gai” sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên thu hút sự chú ý của hàng chục ngàn khán giả. Chẳng thể phủ nhận độ hot của concert lần này khi "Anh trai vượt ngàn chông gai" tạo ra cuộc đua săn vé không khoan nhượng. Chỉ sau ít phút mở bán, concer đã nhanh chóng cháy vé khiến nhiều khán giả để lại bình luận “tuyệt vọng", mong muốn chương trình tổ chức các đêm diễn tiếp theo. Săn vé đã là một chông gai nhưng càng gần ngày diễn ra concert thì chông gai tiếp theo mà các fan của chương trình phải đối mặt chính là tình hình thời tiết trong 2 ngày diễn ra concert Anh Trai vượt ngàn chông gai. Đặc biệt, khán giả tại miền Trung, miền Nam càng sốt sắng hơn cả bởi họ cần phải chuẩn bị sẵn sàng khăn len, áo ấm để vượt chông gái với cái lạnh của miền Bắc. Và không phụ lòng hàng ngàn khán giả của chương trình, mới đây một tài khoản đã mạnh dạn gửi tin nhắn cho Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy - Chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu và thiên tai để hỏi về tình hình thời tiết trong hai ngày 14-15/12. Tin nhắn viết, "Cháu chào chú ạ, hôm nay cháu có đọc được bài dự báo không khí lạnh từ nay đến 21/12. Chẳng là 14/12 sẽ diễn ra Concert 2 “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Các bạn fan miền Trung, miền Nam, miền Tây bay ra đều hoang mang không biết mức độ lạnh thế nào, có mưa không. Nên cháu thay mặt nhiều nghìn bạn fan xin mạn phép hỏi về tình hình thời tiết hôm đó để cập nhật cho các bạn chuẩn bị hành lí ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều. Chúc chú nhiều sức khỏe ạ". Không phụ lòng của bạn fan, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy cũng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời giải đáp thắc mắc của bạn. Tuy nhiên, thay vì trả lời riêng trong tin nhắn thì vị tiến sĩ này đã đăng tải câu trẻ lời lên trên trang Facebook cá nhân với lí do vô cùng dí dỏm rằng, "Bạn ấy thay mặt nhiều nghìn bạn fan nên trả lời lên đây để nhiều nghìn bạn fan biết luôn một thể". Tiến sĩ Huy chia sẻ một cách rất dí dỏm như sau: "Báo cáo cháu: Buổi chiều và tối ngày 14/12 tại sân khấu các anh trai ở Hưng Yên không có mưa. Nhiệt độ khoảng 15⁰C, gió Đông Bắc 13km/h. Trời nhiều mây âm u và lưu ý có ô nhiễm không khí tương đối nặng". Phần trả lời thắc mắc của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy ngay sau đó đã khiến nhiều người bật cười thích thú. Một số fan của chương trình cũng đã để lại bình luận gửi lời cảm ơn đến thông tin về tình hình thời tiết mà anh Huy chia sẻ. "Cảm ơn em, chị là fan "đông tuổi" hôm ấy cũng góp mặt đây, sẽ chuẩn bị khăn mũ đầy đủ!", tài khoản N.H.L bình luận. Trong khi đó, 1 bạn fangirl khác cũng tranh thủ đặt câu hỏi. "Cháu xin phép thay mặt fan Anh Trai Say Hi nhờ chú Huy bật mí đôi chút về tình hình thời tiết ngày mai ở Sân Mỹ Đình ạ", tài khoản D.O bình luận. Có lẽ, trong những ngày diễn ra hai chương trình "anh trai", dù thời tiết Hà Nội có lạnh đến đâu cũng không thể lấn át được sức nóng khi hàng chục nghìn khán giả cũng đổ bộ về để theo dõi chương trình và cổ vũ cho các anh trai và các màn biểu diễn mãn nhãn trong đêm concert. Theo Người đưa tin