Được Elon Musk chia sẻ, cô gái ngay lập tức bán bức 'ảnh chế' giá gần 20.000 USD

Elon Musk yêu thích những meme không phải là điều kỳ lạ, vị tỷ phú thường chia sẻ lại trên trang cá nhân Twitter với 61 triệu người theo dõi của mình. Mặc dù một số người không thích việc retweet vì ông thường bỏ qua việc ghi nguồn của meme, nhưng lần chia sẻ đã đem lại lợi ích cho một số người, bao gồm cả "nghệ sĩ tự do" tự xưng là Eva Beylin.

Chủ nhân của meme "Love in The Time of Web3", Beylin hào hứng chia sẻ khi Musk đăng lại meme của cô ấy: "Giải thưởng lớn nhất của một người tạo ra meme là được chúa tể meme sử dụng meme của mình". Mặc dù vị tỷ phú không dành cho cô bất kỳ lời khen nào, nhưng cô vẫn thấy "cực kì hạnh phúc" và còn cho biết cô là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Musk.

Meme của Beylin tên là "Love in The Time of Web3", mô tả một cặp đôi hoạt hình đang hạnh phúc chứng kiến giá bitcoin và ether chạm mốc lần lượt là 69.000 và 4.200 USD. Mặc dù giá bitcoin chưa đạt đến 69.000 USD, nhưng những con số này là một dấu hiệu rõ ràng cho văn hóa meme.