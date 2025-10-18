Được đưa về từ Campuchia, 64 người Hàn Quốc vào thẳng đồn cảnh sát

Theo cảnh sát Hàn Quốc, hầu hết những công dân nước này hồi hương hôm 18-10 sau một thời gian bị Campuchia giam giữ sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự với tư cách là nghi phạm.

Theo Yonhap, tổng cộng 64 công dân Hàn Quốc đã được Campuchia cho hồi hương trong đợt này.

59 người trong số đó từng bị phía Campuchia giam giữ với cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến bên trong các khu phức hợp tội phạm ở Campuchia.

5 người còn lại được giải cứu từ các khu phức hợp loại này. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn đang điều tra thêm về vai trò của họ.