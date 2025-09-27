Được dìu đỡ qua biến cố, người phụ nữ Cà Mau quyết cưới chàng trai kém 11 tuổi

Tình yêu bắt nguồn từ sự cảm kích

“Có những mối duyên đến muộn nhưng đúng thời điểm thì lại trở thành định mệnh”. Từ câu chuyện tình yêu của chính mình, chị Trần Huỳnh Anh (SN 1987, quê Vĩnh Long) càng thấm thía hơn câu nói ấy.

Trước khi gặp gỡ anh Lê Huỳnh Hải Âu (SN 1998, quê Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau), kém 11 tuổi, chị Huỳnh Anh từng trải qua mối tình sâu đậm kéo dài 8 năm với một người đồng giới. Khi ấy, chị từng nghĩ sẽ không kết hôn, không sinh con, mà gắn bó với người ấy đến cuối đời.

Cặp đôi hơn kém nhau 11 tuổi

Tuy nhiên, đầu năm 2023 mối tình ấy tan vỡ trong sự hụt hẫng, đau khổ của cả hai. Vì hoàn cảnh gia đình, họ không thể sống trọn vẹn với cảm xúc của riêng mình.

“Khi ấy, tôi đã 36 tuổi. Nghĩ về chuyện kết hôn, thực sự thấy mông lung”, chị Huỳnh Anh nói.

Tháng 5/2023, người anh trai thứ 2 của chị qua đời sau một cơn đột quỵ. Sự ra đi của anh trở thành cú sốc lớn với chị và cả gia đình.