Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới

Gia đình tôi và nhà chồng vốn là hàng xóm thân thiết. Từ nhỏ, bố mẹ hai bên đã nửa đùa nửa thật về chuyện kết thông gia. Duyên phận ấy đã thúc đẩy tôi và chồng tìm hiểu, nảy sinh tình cảm. Cả hai sống chung từ lúc ra Hà Nội học đại học.

Tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn và tiếp quản công việc kinh doanh xưởng sản xuất nội thất của bố mẹ chồng. May mắn, anh bắt tay vào làm thì xưởng nhận được nhiều đơn hàng hơn, thu nhập tăng lên. Nhờ vậy, tôi không phải làm việc, chỉ quán xuyến nhà cửa và chăm con.

6 năm bên nhau, lúc tôi nghĩ mình đang hạnh phúc viên mãn thì chồng tôi ngoại tình với kế toán của xưởng.

Ngày phát hiện chuyện đau lòng, tôi không gào thét, đánh ghen. Tôi chỉ hỏi anh lý do phản bội.