Được chồng coi con gái riêng như ruột thịt, nhưng tôi vẫn chấm dứt cuộc hôn nhân 5 tháng chỉ vì đĩa tôm trong bữa cơm

Một hôm theo lịch đi làm tôi tăng ca đến 10h nhưng do xong việc, tôi về sớm hơn dự định. Về đến nhà, tôi nhìn từ cửa vào thấy chồng và hai con đang ăn cơm với món tôm to trên bàn. Bỗng dưng tôi nghe giọng chồng nói với con gái tôi: "Bố mua tôm to là để cho anh bồi bổ, sau còn làm nhiều việc lớn, con ăn món khác đi". Nghe đến đây tôi có cảm giác như có hàng nghìn lưỡi dao đâm vào tim mình, không ngờ chồng lại bủn xỉn như vậy trong từng miếng ăn.

Tôi lặng lẽ bước vào nhà như không có chuyện gì, đêm lên giường đi ngủ tôi nghĩ lại, chẳng trách con gái tôi thời gian gần đây thay đổi tâm tính, nó không còn vui vẻ như trước, thậm chí sống khép mình không tâm sự gì với tôi. Chắc nó cũng cảm nhận được sự thờ ơ của bố dượng, nhưng không muốn ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mẹ nên không nói gì. Tôi tự trách bản thân thật vô tâm, lại còn nhiều lần hay khen chồng và con trai chồng trước mặt con bé.

Không ngủ được, tôi gọi chồng dậy đôi co mọi chuyện, anh mới thừa nhận rằng, trong lòng chỉ có con trai. Tôi cảm ơn anh đã thẳng thắn chia sẻ nên quyết định ly hôn dù đã lần thứ 2 rồi. Đúng như người ta nói, trong tình cảm phụ nữ luôn dễ rung động trước những lời hứa hẹn hão huyền nhưng thực tế lại khác xa.

