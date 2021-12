Được biếu 200K, cụ bà bán rau không nhận với lý do quá đáng nể

Sau đó, cô gái đề nghị biếu cụ bà 200.000 đồng. Tuy nhiên, phản ứng của cụ khiến cô gái bất ngờ. "Không, không chị có mua bao nhiêu thì lấy, không nhận đâu", bà cụ quả quyết nói.

Được biếu 200k, cụ bà bán rau nhất quyết không nhận, lý do khiến ai cũng nể