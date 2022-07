Dừng xe trên cầu cho 20 người chụp ảnh, tài xế bị phạt nặng

Qua hình ảnh camera ghi lại các biển số xe và xác minh những người liên quan, ngày 29/7, Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành mời ông T.T.K. (SN 1962, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) và ông V.M.T. (SN 1973, trú xã Khánh Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An) đến làm việc.

Sau khi được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an huyện Nghi Xuân) tuyên truyền, giải thích các quy định của Luật Giao thông, ông V.M.T. và ông T.T.K. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.