Dùng Wi-Fi miễn phí ở quán café, sân bay, tuyệt đối không làm 6 điều này

Tại sân bay, quán cà phê hay khách sạn, nhiều người thích kết nối Wi-Fi miễn phí vì sự tiện lợi. Tuy nhiên, nếu bỏ qua vài nguyên tắc an toàn cơ bản, bạn có thể bị tin tặc đánh cắp dữ liệu ngay khi đang lướt web.

Luôn cảnh giác khi sử dụng Wi-Fi miễn phí để tránh "gặp họa". Ảnh: MUO

Tin vào tên mạng quen thuộc

Chỉ vì mạng có tên “Airport_WiFi” hay “Starbucks_Guest” không có nghĩa nó là thật. Tin tặc có thể tạo một điểm phát sóng giả, đặt tên tương tự và chờ người dùng vô tình kết nối.

Khi đó, toàn bộ dữ liệu không mã hóa của bạn có thể bị chặn, thậm chí bị cài mã độc. Giải pháp đơn giản là luôn xác nhận tên mạng chính thức với nhân viên và tránh kết nối vào mạng lạ.

Tự động kết nối Wi-Fi công cộng