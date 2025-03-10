Clip

Dùng vũ khí hạt nhân phá tiểu hành tinh 'sát thủ', bảo vệ Mặt trăng

03/10/2025 10:01
YR4 - tiểu hành tinh 'sát thủ' gây xôn xao cuối 2024 vì sẽ lao vào Trái đất, giờ được cho là có nguy cơ va vào Mặt Trăng. Các nhà khoa học đã lên phương án để bảo vệ Mặt trăng bằng những cách khác nhau.

Theo The Sun| Video: NASA, Youtube

