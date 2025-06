'Đứng tim' với cảnh khách Tây suýt bị cán ở phố cà phê đường tàu Hà Nội

Phố cà phê đường tàu nằm giáp ranh 3 phường Điện Biên (quận Ba Đình), Cửa Nam, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm). Tháng 10/2019, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng đường sắt, mất an ninh an toàn trong khu vực. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định các hộ dân kinh doanh trên hành lang đường tàu Phùng Hưng không đảm bảo an toàn đường sắt.