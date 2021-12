Dừng tìm kiếm 2 người mất tích trong hang sâu 400 m ở Bắc Kạn

Your browser does not support the audio element.

Khu vực cửa hang nhìn từ xa (Ảnh: Báo Bắc Kạn).

Sáng 15/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Đức Chính, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Kạn, cho biết, hiện các lực lượng đã rút khỏi hang tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn.