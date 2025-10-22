Dùng tiền huy động trái phiếu sai mục đích, ‘ông lớn’ bị phạt nặng

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KIDO Group; KDC) do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Cụ thể, KIDO Group đã công bố không đúng thời hạn thông tin về tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.