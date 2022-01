Đừng tiếc thời gian 'liếc mắt' qua 5 vị trí này trước mỗi chuyến đi dài

Việc quan sát dù chỉ bằng mắt thường nhưng cũng có thể phát hiện được những vấn đề của chiếc xe và giúp bạn có một hành trình an toàn, thuận lợi hơn.

Theo một số chuyên gia lái xe an toàn, trước mỗi chuyến đi dài, cần bỏ ngay thói quen ra xe là ngồi lên đi ngay. Thay vào đó, hãy dành ra 1-2 phút để kiểm tra vòng quanh xe trước khi di chuyển.

Nhiều người quá bận rộn hoặc cũng có thể do thói quen nên không mấy khi quan sát chiếc xe của mình trước khi khởi hành, ngay cả với những chuyến đi dài vốn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu.

Quan sát lốp xe ô tô là việc rất quan trọng trước mỗi chuyến đi. Chiếc xe của bạn có thể bị non hơi hoặc dính đinh từ lúc nào không biết. Nếu đi trong tình trạng non lốp, hết hơi sẽ ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của hành trình.

Bằng mắt thường có thể nhận ra lốp xe có non hay bị dính đinh hay không.

Nếu phát hiện chiếc xe có vấn đề về lốp như non hơi, có đinh găm vào,… bạn phải kịp thời bổ sung hơi ngay bằng bơm mini hoặc đến đến gara gần nhất để xử lý triệt để trước khi ra đường trường. Một kinh nghiệm là nếu phát hiện có đinh, đừng nhổ đinh ra vì điều đó sẽ làm cho lốp xe xẹp nhanh hơn.

2. Gầm xe

Khi quan sát quanh xe, bạn có thể “ngó” cả khu vực gầm xe xem có chướng ngại vật gì vô tình lọt vào bên trong như mảnh gỗ, gạch đá hay đinh ốc hay không. Nếu không quan sát, có thể bánh xe chèn qua những chướng ngại vật này gây khó khăn trong việc di chuyển.

Xe có thể bị chảy dầu, nước làm mát mà nếu không quan sát, bạn sẽ không thể biết được.

Đồng thời bạn cần quan sát xem có vết dầu máy hay không. Nếu có, hãy kiểm tra kỹ hơn ở khoang động cơ để tìm cách khắc phục, sửa chữa. Trên thực tế, nhiều chiếc xe bị chảy dầu lâu ngày dẫn tới cạn dầu mà chủ xe không biết, gây ra những hỏng hóc nặng cho động cơ.

Quan sát gầm xe đôi khi chúng ta còn thấy cả… phân chuột, điều này chứng tỏ những “anh chí” đã trú ngụ tại khoang động cơ của bạn dẫn tới nguy cơ một số dây điện, ống dẫn nước có thể đã bị cắn.