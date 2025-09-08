Dùng tay đào cứu cháu bé 11 tuổi bị vùi trong hố cát ở Côn Đảo

Sau đó, có ba người đàn ông chạy tới cùng nhau dùng tay đào đưa cát dần ra. Họ không dùng xẻng để xúc do sợ trúng người cháu H bên trong. Khoảng vài phút sau thì họ đã nắm được tay cháu H kéo dần ra. May mắn cháu H sức khỏe vẫn ổn định.

Theo chị N, chiều 6-8 chị đi làm ca, chồng đi ghe ngoài biển. Lúc chị đi làm, cháu H đã đi chơi cùng mấy cháu hàng xóm ở gần nhà. Sau khi cháu được cứu chị mới biết câu chuyện.

“Nghe con kể lại là cát mềm, hố dễ sụt do trước đó ít giờ Côn Đảo có mưa to. Khi miệng hố cát bị sụp xuống cháu đã cố gồng, cựa mình quay đầu úp xuống không để cát ập lên mặt. Mấy bạn cháu đã dùng tay đào không được nên đi gọi người lớn cứu giúp. Sự việc diễn ra chắc khoảng hơn 10 phút. Gia đình tôi biết một anh trong số ba anh đã đào cát cứu con mình, gửi lời cảm ơn các anh thật nhiều” - chị N. kể.

Ông Đỗ Văn Hải, Trưởng khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo, cũng xác nhận có sự việc trên tại địa bàn.

Theo ông Hải, một số hố, hang do đàn chó hoang sinh sống trước đây tại khu dân cư đào. Hiện, đặc khu Côn Đảo đã đeo thẻ quản lý chó, bắt những con chó hoang để đảm bảo an toàn.