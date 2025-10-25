Dừng tậu siêu xe, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bỗng mua xế cổ Toyota Celica gần 50 tuổi

Không chỉ yêu thích các mẫu siêu xe, xe thể thao hiệu năng cao, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn được biết đến là người thích sưu tầm nhiều mẫu xe cổ của Mercedes-Benz, Porsche,… và một số thương hiệu khác như Toyota, Bentley, Rolls-Royce. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, ông còn gây chú ý khi mua chiếc Porsche 356A khoảng 75 năm tuổi.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Mới đây, showroom kinh doanh xe thân thiết với doanh nhân ngành cà phê đã đăng tải hình ảnh chiếc Toyota Celica với giao diện quen thuộc. Ngoại thất xe mang màu xanh quân đội, hai bên sườn có dòng chữ UN. Đây là phong cách vốn được ông Đặng Lê Nguyên Vũ sử dụng cho bộ sưu tập xe trong khoảng 5 năm gần đây.