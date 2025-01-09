Đừng so sánh với 'Mưa đỏ'

Sớm thu 24 tỷ đồng

Thị trường phim Việt mùa lễ 2/9 đang sôi động với hai tác phẩm Mưa đỏ và Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn.

Đứng đầu phòng vé là Mưa đỏ. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hơn 338 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền phá kỷ lục của Bộ tứ báo thủ, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm nay.

Đứng thứ hai phòng vé là Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn của đạo diễn Trung Lùn. Trong ngày 31/8, bộ phim thu 7 tỷ đồng từ 77.000 vé/1.822 suất chiếu.

Ra mắt vào đúng dịp lễ 2/9, Làm giàu với ma 2 đối đầu nhiều bộ phim Việt. Sau thành công của phần đầu ra mắt năm 2024, đạo diễn Trung Lùn tiếp tục khai thác thế mạnh hài tình huống.

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn xoay quanh nhóm 4 người ham tiền và nam chính khờ khạo tên Gọn. Họ nhận lời ủy thác của nữ ca sĩ chết đuối, biến thành hồn ma đưa cô về quê, với phần thưởng là chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 9 tỷ đồng.

Trên đường đi từ TPHCM về An Giang, nhóm trải qua nhiều thử thách, từ bi đến hài, kể cả những thủ đoạn của từng thành viên trong "đoàn đưa xác". Nhiều tình huống gây cười là điểm nhấn của phim.