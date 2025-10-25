Dùng phấn che vết bầm, mẹ kế bạo hành bé 6 tuổi đến chết gây phẫn nộ

Một vụ bạo hành trẻ em gây rúng động Indonesia vừa được phanh phui tại huyện Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia khi bé trai 6 tuổi, tên viết tắt MAA, tử vong sau nhiều ngày bị mẹ kế RN (30 tuổi) hành hạ tàn nhẫn, theo Tribun News.

Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ không chỉ bởi sự dã man của người mẹ kế, mà còn vì cách thức che giấu tội ác tinh vi. Người mẹ kế đã dùng phấn trang điểm để che vết bầm trên mặt đứa trẻ.

Theo thông tin từ cảnh sát, RN đã bạo hành con riêng của chồng suốt 3 ngày liền, bắt đầu từ thứ Sáu (17/10/2025) đến rạng sáng thứ Hai (20/10/2025), tại làng Rawapanjang, khu Bojonggede. Sau đó, bé MAA được phát hiện đã tử vong.