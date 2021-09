Dùng nồi chiên không dầu có thực sự tốt cho sức khỏe?

- Để hạn chế thời gian chiên trong nồi chiên không dầu bạn nên cắt lát thực phẩm thật mỏng.

- Trong thời gian ngắn nhất, nên giới hạn trong vòng 5-10 phút sử dụng nồi chiên.

- Dùng với nhiệt độ dưới 200 độ C. Bởi, khi giảm thời gian và nhiệt độ thì thực phẩm sẽ ít bị biến tính hơn, do đó an toàn hơn cho người sử dụng.

Không nên sử dụng thường xuyên thực phẩm chiên rán (dù làm chín bằng nồi chiên không dầu). Nên sử dụng những phương pháp chế biến thực phẩm như luộc, hấp sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

