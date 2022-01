Your browser does not support the audio element.

Đụng nhầm trâu dữ, sư tử nhận cái kết đắng

Một cảnh quay đầy kịch tính được ghi tại khu bảo tồn động vật hoang dã Mala Mala (Nam Phi) cho thấy sự phản kháng và sức mạnh của trâu rừng khiến ngay cả "chúa tể muôn loài" cũng phải quy hàng.

Trong đoạn video, có thể thấy con sư tử đực mặc dù đã rất cố gắng để cắm những chiếc răng và móng vuốt của nó vào con mồi, song vẫn bị trâu rừng dũng mãnh phản kháng, đồng thời húc cho nhiều phát chí mạng.