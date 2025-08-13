Đừng mạo hiểm với sân bay Long Thành!

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành ngay khi sân bay này đi vào hoạt động giai đoạn 1, đang nhận được nhiều ý kiến đồng thuận từ cơ quan quản lý. Lý do đưa ra: dễ quản lý, dễ điều phối, tối ưu vận hành.

Nhưng "dễ" cho nhà quản lý lại đồng nghĩa với "khó" cho hành khách. Và khi người chịu bất tiện là hàng triệu hành khách, nhất là khách quốc tế, thì cần phải cân nhắc kỹ.

Cơ quan chức năng đề xuất chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành

Về mặt tổ chức, gom toàn bộ chuyến bay quốc tế vào một đầu mối rõ ràng tiện lợi: hải quan, xuất nhập cảnh tập trung, điều phối khai thác thuận lợi, giảm rủi ro nhầm sân bay, tăng khả năng trung chuyển giữa các hãng bay quốc tế. Sân bay Tân Sơn Nhất được "giải phóng" để chuyên phục vụ nội địa, giảm quá tải.