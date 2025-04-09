Dừng lưu thông qua khu vực có ngôi mộ án ngữ giữa đường

Theo thông tin từ UBND TP Hải Phòng, dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) được UBND huyện Thanh Hà trước đây có các quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi, phê duyệt dự án với quy mô 23.278,9 m2. Chủ đầu tư thực hiện dự án là UBND xã Thanh Hải (sau sáp nhập là UBND xã Hà Tây).

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, vừa giao UBND xã Hà Tây chỉ đạo việc dừng lưu thông tại khu vực ngôi mộ án ngữ giữa đường thuộc dự án xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, tỉnh Hải Dương (nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng).

Trên cơ sở kết quả hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã ban hành quyết định ngày 21-5-2024 về việc chuyển mục đích để xây dựng Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (Giai đoạn 2), nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) với diện tích 22.861,9 m2.

Đến nay, còn 417 m2 đất chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất thực hiện dự án. Diện tích này gồm phần đất của 1 ngôi mộ nằm trên tuyến đường và 4 ngôi mộ khác. Cả 5 ngôi mộ đều chưa được GPMB, di chuyển ra khỏi dự án; phần diện tích còn lại bị ảnh hưởng do các ngôi mộ trên, khiến thửa đất không trọn lô, đồng thời phải chừa lối vào cho thửa đất chưa được giải phóng mặt bằng.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, yêu cầu các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực cho đến khi hạ tầng giao thông của dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ.